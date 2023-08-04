Чистая прибыль "Эл5-энерго" по МСФО в I полугодии составила 2,56 млрд рублей

Согласно отчету компании, выручка за полугодие увеличилась на 17,5%, до 28,94 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "ЭЛ5-энерго" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2023 года составила 2,56 млрд рублей против 8,57 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета компании.

При этом выручка за полугодие увеличилась на 17,5%, до 28,94 млрд рублей.

Показатель EBITDA возрос в годовом выражении на 20,8%, до 6,35 млрд рублей, в основном за счет роста маржинальной прибыли от продажи мощности, электроэнергии и тепла, уточняется в пресс-релизе компании. Поддержку операционной доходности оказали более низкие по сравнению с ростом выручки от продажи электроэнергии топливные расходы, которые увеличились всего на 8%, в том числе за счет оптимизации состава генерирующего оборудования в условиях отрицательной динамики выработки электроэнергии.

Чистый долг сократился на 9,6%, до 26,91 млрд рублей после окончания активной фазы инвестиций в ВИЭ. При этом сохраняющийся во втором квартале сильный операционный денежный поток с запасом покрывает денежные потребности как на поддерживающие инвестиции, так и на инвестиции в новые проекты по модернизации оборудования в рамках программы конкурсного отбора проектов модернизации (КОММод).

Рост выручки компания объяснила увеличением выручки от продажи мощности на 40% в связи с продолжением роста доходов от программы ДПМ ВИЭ после ввода в эксплуатацию Кольской ВЭС, увеличением цены конкурентного отбора мощности и КОММод, а также индексацией регулируемых тарифов. Кроме того, в отчетном периоде увеличилась выручка от продажи электроэнергии на 10% из-за положительной динамики свободных цен РСВ в первой ценовой зоне, а также индексации регулируемых тарифов на электроэнергию. Также на 10% выросла выручка от продаж тепловой энергии, прежде всего за счет индексации регулируемых тарифов, отмечается в пресс-релизе.

О компании

Производственными филиалами "ЭЛ5-энерго" являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "ЭЛ5-энерго" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), а в декабре 2022 года - первую очередь Кольской ВЭС. Также компания заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но потом от него отказалась