Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде июля выросла до 8,11%

Согласно данным ЦБ, начиная с I декады июня, ставка находилась на уровне 7,83%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2023 года повысилась по сравнению с предыдущей и составила 8,11%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, начиная с I декады июня текущего года, ставка находилась на уровне 7,83%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.