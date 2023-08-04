4 августа, 14:23
Военная операция на Украине

Верховная рада одобрила закон о прекращении договора с Ираном по двойному налогообложению

Украина обвиняет Иран в поставках России беспилотников, однако Москва и Тегеран неоднократно отвергали подобные утверждения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины одобрила законопроект о прекращении соглашения с Ираном об избежании двойного налогооблажения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество", - написал он в Telegram-канале. По словам Мельничука, это "будет способствовать свертыванию экономических и финансовых связей с Ираном как страной, способствующей государству-агрессору (так на Украине называют Россию)".

Украина обвиняет Иран в поставках России беспилотников, однако Москва и Тегеран неоднократно отвергали подобные утверждения. 

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УкраинаИранВоенная операция на Украине
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