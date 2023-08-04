Путин подписал закон, защищающий права мобилизованных членов сельхозпотребкооперативов

Закон предоставляет право сельскохозяйственным потребительским кооперативам на основании решения общего собрания переоформлять членство физических лиц, прекративших участие в хозяйственной деятельности кооператива, в ассоциированное, если они отправились на службу в ВС РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту прав мобилизованных членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предоставляет право сельскохозяйственным потребительским кооперативам на основании решения общего собрания переоформлять членство физических лиц, прекративших участие в хозяйственной деятельности кооператива, в ассоциированное, если они отправились на службу в Вооруженные силы РФ, а также в других случаях, установленных уставом кооператива. В документе отмечается, что это позволит "сделать работу кооператива более эффективной в случае изменения различных жизненных обстоятельств членов кооператива без ущерба для его работы", в частности сохранить доход от участия в кооперативе и связь с его коллективом, что будет способствовать возвращению к хозяйственной деятельности в нем.

Положения закона после вступления в силу будут касаться правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.