Полис ОСАГО можно будет купить на срок от одного дня до трех месяцев

Для снижения риска мошенничества по оформлению полиса после ДТП законом предусмотрена отсрочка начала действия страховой защиты по краткосрочным ОСАГО - не ранее чем через три дня после оформления договора

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россияне смогут покупать полисы ОСАГО не только на год, как было до сих пор, но и действующие от одного дня до трех месяцев. Эту возможность предусматривает закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованный на официальном портале правовой информации.

Документ дает владельцам транспортных средств право заключать краткосрочный договор обязательного страхования - от одного дня до трех месяцев. В зависимости от срока действия такого договора страховщиком устанавливаются понижающие коэффициенты страховых тарифов.

Для снижения риска мошенничества по оформлению ОСАГО после дорожно-транспортного происшествия законом предусмотрена отсрочка начала действия страховой защиты по краткосрочным ОСАГО - не ранее чем через три дня после оформления договора.

Как говорил ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ("Единая Россия"), принятие закона - важный позитивный сигнал в первую очередь для отрасли такси и для ее диалога со страховым сообществом. По словам парламентария, новые полисы ОСАГО поддержат формат частичной и временной занятости. Он добавил, что такой формат страхования позволит водителям распределить финансовую нагрузку в течение года и платить за страховку поступательно из получаемого дохода, а не копить на выплату раз в год.