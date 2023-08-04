Акции "ЭЛ5-Энерго" на Мосбирже росли более чем на 6%

Компания ранее опубликовала отчетность по международным стандартам финансовой отчетности по итогам I полугодия 2023 года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Акции "ЭЛ5-энерго" на Московской бирже росли более чем на 6% на фоне публикации отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи на 16:56 мск, акции компании прибавляли 6,12%, поднимаясь до 67,28 копейки за бумагу. К 17:16 мск акции замедлили рост до 2,65% и торговались на уровне 65,08 копейки.

Чистая прибыль "ЭЛ5-энерго" по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила 2,56 млрд рублей против 8,57 млрд рублей убытка годом ранее. При этом выручка за полугодие увеличилась на 17,5%, до 28,94 млрд рублей.

Производственными филиалами "ЭЛ5-энерго" (ранее - "Энел Россия) являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "ЭЛ5-энерго" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), позднее - Кольскую ВЭС (202 МВт). Также "ЭЛ5-энерго" заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но потом от него отказалась.