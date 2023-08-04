Астраханским фермерам направят грантовую поддержку в размере 75,5 млн рублей

Деньги можно потратить на покупку самоходной техники, технологического оборудования, а также сельскохозяйственных животных

АСТРАХАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Астраханские фермеры, ставшие победителями грантового конкурса "Агростартап", получат 75,5 млн рублей, которые можно будет направить на модернизацию производства, покупку земельного участка или сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В конкурсном отборе приняли участие 68 жителей региона, 22 из них стали грантовыми победителями. Победители "Агростартапа" развивают свое производство в отраслях растениеводства и животноводства. Фермеры планируют реализовать свои проекты в Ахтубинском, Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, Приволжском и Черноярском районах. Всего они получат около 75,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Айгуль Маньшиной, средства гранта можно направить на приобретение самоходной техники, технологического оборудования, покупку сельскохозяйственных животных. Также фермеры могут приобрести земельный участок, построить или модернизировать производственное помещение.

Так, астраханский фермер Виктор Ивлев, выращивающий в Икрянинском районе региона кабачки на выигранный грант планирует расширить производство. Для увеличения посевных площадей и ассортимента семенной продукции предприниматель приобретет сельхозтехнику. На его полях появятся баклажаны, лук и морковь. В планах - поставка овощей на перерабатывающие заводы Астраханской области, уточнили в пресс-службе.

Грантовая программа "Агростартап" помогает начинающим фермерам и сельхозпроизводителям Астраханской области в развитии сельского хозяйства. Новая форма господдержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В отрасли работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.