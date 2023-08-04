Украина за два года ввела санкции против 4 тыс. российских компаний

Сумма арестованных российских активов составила более $5 млрд, сообщила СБУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украинские власти в течение 2022-2023 годов ввели санкции против 4 тыс. российских компаний и арестовали активы РФ на более чем $5 млрд. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"В течение 2022-2023 годов по материалам СБУ были арестованы бизнес-активы российских олигархов на почти 190 млрд гривен ($5,143 млрд). В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "Русал", "Группа ГМС", "Татнефть", банки и тому подобное", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, как указывает спецслужба, по инициативе СБУ были введены экономические санкции в отношении более 4 тыс. российских компаний.

Отмечается также, что СБУ сформировала список российского бизнеса, причастного, по мнению спецслужбы, к СВО, и "комплексно проверяет каждого фигуранта". "Собранные материалы станут доказательствами в уголовных делах по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и частям 1, 2 ст. 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. По утверждению СБУ, все материалы будут направлены в международный трибунал.

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявлял тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество. По данным Минюста Украины на июнь 2023 года, под санкции подпали более 11 тыс. человек, в том числе у около 8,7 тыс. человек заблокировали счета в стране. 26 июля Зеленский подписал закон о создании единого государственного реестра санкций.