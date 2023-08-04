Катамаран "Комета" с 5 августа возобновит перевозки пассажиров между Анапой и Геленджиком

Время в пути составит 1 час 30 минут

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Катамаран "Комета" после длительного перерыва с 5 августа возобновит регулярное морское пассажирское сообщение между курортами Краснодарского края Анапой и Геленджиком. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Маршрут позволит улучшить транспортную доступность курортов и разгрузить автодороги.

"С 5 августа стартует регулярное морское пассажирское сообщение на "Комете" между Анапой и Геленджиком. Маршрут, связывающий Анапу с другими курортами по морю, возобновляется после длительного перерыва и стал возможным благодаря слаженному и плодотворному сотрудничеству компаний "Морские скоростные пассажирские перевозки" и "Черноморские скоростные линии" - оператора причальной инфраструктуры морского порта Анапы", - говорится в сообщении.

Продажа билетов началась с пятницы. В августе и сентябре "Комета" будет совершать четыре рейса ежедневно отправлением в 09:00 и 14:00 из Анапы, в 12:00 и 18:00 из Геленджика, время в пути составит 1 час 30 минут.