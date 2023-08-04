Новороссийский комбинат хлебопродуктов сообщил, что атака ВСУ не повлияла на его работу

Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), входящий в группу ОЗК, работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной зерновой компании.

"НКХП работает в штатном режиме. Текущая ситуация не отразилась на отгрузке зерна", - говорится в сообщении.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск.

НКХП - крупнейший терминал в России по перевалке зерна, включающий в себя два элеватора и комплекс портовых сооружений.