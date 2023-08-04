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Военная операция на Украине

Новороссийский комбинат хлебопродуктов сообщил, что атака ВСУ не повлияла на его работу

Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), входящий в группу ОЗК, работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной зерновой компании.

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"НКХП работает в штатном режиме. Текущая ситуация не отразилась на отгрузке зерна", - говорится в сообщении.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск.

НКХП - крупнейший терминал в России по перевалке зерна, включающий в себя два элеватора и комплекс портовых сооружений. 

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