Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в Госдуму до 1 октября

Законодательство ранее предусматривало срок до 15 сентября

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе в 2023 году срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы с 15 сентября на 1 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2022 года правительство России, согласно Бюджетному кодексу РФ, должно было вносить в нижнюю палату парламента проект федерального бюджета на следующую трехлетку до 15 сентября (а не до 1 октября, как это было предусмотрено законодательством ранее).

При этом в 2022 году на фоне изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации перенос этого срока на середину сентября было решено отложить, чтобы предоставить авторам проекта больше времени на его составление с учетом быстро меняющихся реалий.

Согласно принятому закону, в 2023 году сроки внесения проекта федерального бюджета в Госдуму снова будут скорректированы - проект поступит в нижнюю палату парламента не позднее 1 октября 2023 года.