Эксперт считает, что "Нафтогаз" не сможет накопить запасы газа к отопительному сезону

По словам экс-главы оператора ГТС Украины Сергея Макогона, значительные объемы топлива придется импортировать

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" не сможет самостоятельно накопить необходимые запасы газа в подземных хранилищах к началу текущего отопительного сезона, значительные его объемы придется импортировать. Такое мнение выразил бывший руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"Министерство энергетики Украины браво информирует, что в ПХГ уже 11,7 млрд куб. м и что закачка идет с превышением показателей прошлого года. Но это не совсем так. На 29 июля 2022 года в ПХГ было уже 11,96 млрд куб. м газа, а сейчас только 11,7 млрд. Из этих 11,7 млрд где-то 0,6-0,7 млрд куб. м принадлежит нерезидентам, которые они привезли для временного хранения на таможенный склад. То есть на 29 июля мы имеем в ПХГ на 720 млн куб. м меньше газа, который принадлежит резидентам Украины, чем в прошлом году", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно подсчетам Макогона, объем газа, принадлежащего компании, составляет где-то 9,7-9,8 млрд куб. м. "Чтобы иметь 14,7 млрд куб. м на начало октября, "Нафтогаз" должен закачать еще 4,8 млрд куб. м за август и сентябрь. А из собственного ресурса добычи сможет закачать где-то 1,6 млрд максимум", - отметил он, подчеркнув, что без масштабного импорта Украине не обойтись. При этом, несмотря на падение цены на топливо в Европе до $300 за 1 тыс. куб. м, о планах его импорта компания не заявляла, констатирует экс-глава оператора ГТС Украины.

В начале июля украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что власти страны планируют накопить запасы в размере 14,7 млрд куб. м газа и 1,8 млн тонн угля к началу отопительного сезона. Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщал, что в этом году Украина планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа. В то же время объемов топлива собственной добычи не хватает для полного обеспечения потребностей населения и компаний страны. Емкость украинских ПХГ составляет более 30 млрд куб. м газа. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 ноября 2022 года достигали 14,7 млрд куб. м.

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