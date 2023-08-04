4 августа, 14:46,
обновлено 4 августа, 15:10
Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже превышал 96 рублей впервые с марта 2022 года

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Стоимость евро достигала 106 рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи превышал 96 рублей впервые с 28 марта 2022 года, курс евро - 106 рублей впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

Читайте также
Мнение
Рубль плывет заданным курсом: что происходит с российской валютой

По данным на 17:48 мск, курс доллара прибавлял 1,09%, поднимаясь до 96,03 рубля. Курс евро достигал 106,05 рубля (+2,73%), свидетельствуют данные торгов на 17:50 мск.

К 18:04 мск курс доллара находится на уровне 95,76 рубля (+0,82%). В то же время курс евро растет на 2,24%, до 105,55 рубля, юань прибавляет 1,4%, поднимаясь до 13,3 рублей.

Индекс Мосбиржи к этому времени снижается на 0,89% - до 3 119,88 пункта, индекс РТС теряет 2%, опускаясь до 1 025,65 пункта. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация