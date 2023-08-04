В индустриальном парке под Волгоградом открыли новый контейнерный терминал

В рамках второго этапа реализации проекта планируют возвести крытый склад для хранения грузов для отправки как на экспорт, а также комплекс для переработки, очистки и фасовки зерна

ВОЛГОГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Железнодорожный терминал открыли в индустриальном парке "Орловка" Волгоградской области, где до 2024 года запустят комплекс для переработки, очистки и фасовки зерна мощностью 1 тыс. тонн в месяц. Об этом журналистам сообщили в администрации региона.

"Многофункциональный контейнерный терминал построен на территории индустриального парка "Орловка" в Городищенском районе. Реализация проекта предусматривает два этапа. В рамках первого были уложены железнодорожные пути, подготовлены автомобильные подъезды, организована контейнерная площадка, установлен козловой контейнерный кран грузоподъемностью 38 тонн. До конца 2023 года в рамках второго этапа предполагается возведение крытого склада площадью 1,2 тыс. кв. м для хранения сельскохозяйственных и прочих грузов для отправки как на экспорт, так и по России. Кроме того, будет запущен комплекс для переработки, очистки и фасовки зерна мощностью 1 тыс. тонн в месяц", - говорится в сообщении.

Инвестор и оператор терминала - мультимодальный транспортный оператор Рускон, который входит в группу компаний "Дело". Как отметил руководитель "Рускона" Сергей Берёзкин, запуск терминала станет важным звеном на маршруте международного транспортного коридора Север - Юг.

По данным администрации региона, индустриальный парк "Орловка" в Городищенском районе Волгоградской области успешно развивается, на его территории действуют 11 организаций, в их числе химпроизводства, предприятия стройиндустрии. Новый терминал создаст условия для своевременной отправки и получения грузов, позволит открыть новые рабочие места. "Орловка" стала первым объектом в Волгоградской области, включенным Минпромторгом России в реестр российских индустриальных парков. Общий объем выручки производственной площадки по итогам 2022 года превысил 700 млн рублей.