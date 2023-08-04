Компания Damen вышла из ассоциации с румынским государством на судоверфи в Мангалии

Это связано с принятием в Румынии закона, который препятствует ей осуществлять оперативный контроль над предприятием, сообщило агентство Agerpres

БУХАРЕСТ, 4 августа. /ТАСС/. Голландская судостроительная компания Damen Group решила выйти из ассоциации с румынским государством на судоверфи в городе Мангалия (уезд Констанца на юго-востоке страны) по причине принятия в Румынии закона, который препятствует ей осуществлять оперативный контроль над предприятием. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Пройдя и без того сложное взаимодействие и оказавшись теперь перед фактом утраты оперативного контроля над судоверфью в Мангалии, Damen сталкивается не только с нарушением контракта, но и с подрывом отношений доверия со стороны румынского государства", - указывается в сообщении голландской компании. "В связи с этим <...> у Damen не было иного выбора, кроме уведомления о расторжении соглашения об ассоциации, заключенного с румынским партнером в 2018 году". Компания добавляет, что решение было принято "после более трех лет блокирования процесса принятия решений без какой-либо помощи, участия или финансирования со стороны румынского партнера".

Компания Damen в 2018 году приобрела 51% акций судоверфи, после чего согласилась уступить 2% румынскому государству в обмен на полный управленческий и оперативный контроль над предприятием. Судоверфь в Мангалии - крупнейшая в Румынии и одна из самых крупных в Европе, на ней занято более 1,5 тыс. человек. После принятия в Румынии закона 187/2023 о корпоративном управлении компания посчитала, что "правовые рамки ассоциации между румынским государством и Damen были ликвидированы".

По данным сайта g4media.ro, компания останется миноритарным акционером судоверфи с 49% капитала, однако не будет финансировать предприятие и предоставлять заказы, а оперативный контроль перейдет к румынскому государству.

В свою очередь, министр экономики, предпринимательства и туризма Румынии Штефан-Раду Опря заявил, что "не понимает решения голландской компании". Он уточнил, что права компании остаются прежними, так как соглашение между румынским государством и Damen представляет собой "исключение", которое впоследствии будет внесено в упомянутый закон, и выразил надежду, что в ходе предстоящих переговоров будет найден путь к продолжению сотрудничества.