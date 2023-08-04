Это правило касается переводов с использованием СБП и финансовых платформ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россияне смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

До сих пор клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Как говорится в пояснительных материалах, новая норма устанавливается для "пресечения возможности создания заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками". Правило о переводах без комиссии будет распространяться только на переводы в СБП либо в приложении банка. При этом кредитная организация не сможет ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как при нем банки несут реальные затраты. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы.