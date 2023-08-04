Завод бытовой химии в ЛНР начал поставки в Крым и Тульскую область

Предприятие также отправляет продукцию в Ростовскую и Запорожскую области

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Луганский завод бытовой химии "Милам" начал поставлять продукцию в Крым и Тульскую область, рассказала журналистам коммерческий директор предприятия Ирина Колесниченко.

"Наш завод бытовой химии занимается производством бытовой химии, которая предназначена для уборки всего дома. 100 наименований продукции представлено у нас на заводе. Мы поставляем ее по Луганской и Донецкой народным республикам, а также начали работать с Крымом и частично с Тульской областью", - сказала Колесниченко.

Также завод поставляет продукцию в Ростовскую и Запорожскую области.

"У нас есть аналог Vanish, который выходит из российского рынка. Это полный аналог: "Антипятин" и "Деликатный кислородный отбеливатель" - он не портит ткани, не выедает цвет", - отметила Колесниченко.

В апреле сообщалось, что британская компания Reckitt Benckiser (производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего "Нурофен", лекарства от боли в горле "Стрепсилс") заявила о начале процесса передачи прав собственности на российский бизнес.

"Милам" является заводом полного цикла, то есть производит не только чистящие средства, но и тару, упаковку. На заводе работают порядка 45 человек, в месяц выпускают 150-200 тыс. бутылок с продукцией.