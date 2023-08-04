"Россети" завершили во Владимирской области реконструкцию подстанции за 5 млрд рублей

Объект обеспечивает электроэнергией почти 400 тыс. жителей региона

ТАСС, 4 августа. Филиал ПАО "Россети" - Магистральные электрические сети Центра завершили реконструкцию подстанции 220 кВ "Районная", сообщили в пресс-службе облправительства.

"Создан первый во Владимирской области компактный энергообъект "закрытого" типа. Мощность центра питания выросла на 25% - до 460 МВА. Стоимость проекта составила 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра ЖКХ региона Елены Семеновой, подстанция "Районная" является основным питающим центром Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов с общим количеством населения около 400 тыс. человек. "Она обеспечивает электроэнергией 70% региональной столицы, причем не только граждан, но и объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия. Энергообъект участвует в выдаче мощности Владимирской ТЭЦ, обеспечивает транзитные перетоки между Владимирской, Нижегородской и Ивановской областями. Увеличение мощности подстанции обеспечит возможность развития этих территорий в дальнейшем, дает возможность присоединения новых потребителей и питающих центров", - приводит пресс-служба слова Семеновой.

Подстанция включает в себя две площадки, оборудование размещено в закрытых помещениях, что является оптимальным в условиях города, так как это, в том числе, обеспечивает высокую пожаробезопасность. Сообщается, что на объекте установлены высоконадежные комплектные элегазовые распределительные устройства, внедрены современные средства автоматизации и интеллектуальная система учета электроэнергии. Более 90% всего оборудования произведено в России.

"Благодаря примененным решениям, существенно уменьшилась территория подстанции. После рекультивации высвобожденный земельный участок площадью 3 га будет передан городу", - подытожили в облправительстве.