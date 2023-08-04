Штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов повысили в четыре раза

Они выросли с 25 до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий в четыре раза штраф для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Штраф повышается с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира.

Законодательная инициатива была внесена сенаторами в феврале 2018 года и принята в первом чтении в декабре того же года.

По новой норме, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более 50% провозной платы.

Ранее авиакомпании платили штраф в размере 25% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) за каждый час просрочки. Базовый МРОТ для исчисления штрафов составляет 100 рублей, следовательно, штраф за каждый час задержки составляет 25 рублей.

Помимо этого, воздушный кодекс дополняется статьей, которая закрепляет новые нормы, предусматривающие сертификацию светосигнального, радиотехнического оборудования, в том числе оборудования авиационной электросвязи и наземного оборудования, используемого для обслуживания линий управления беспилотными авиационными системами на аэродромах.