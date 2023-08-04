ФМБА откроет свои подразделения в арктических портах Северного морского пути

Новые отделения планируется построить в Певеке, Диксоне, Тикси и Сабетте, сообщила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева

МУРМАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России намерено открыть свои подразделения в ключевых портах Арктики по маршруту Северного морского пути. Новые отделения планируется построить в Певеке, Диксоне, Тикси и Сабетте, сообщила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в ходе рабочей поездки на предприятие, обеспечивающее ледовые проводки на Севморпути, ФГУП "Атомфлот".

"Сегодня перед агентством стоят новые задачи по обеспечению квалифицированной медицинской помощью в Арктике не только действующих и строящихся судов, но и плавучих энергоблоков, а также строительство и организация работы подразделений в ключевых портах Севморпути: Певеке, Диксоне, Тикси и Сабетте", - цитирует Яковлеву отдел коммуникаций "Атомфлота".

Замглавы ФМБА подчеркнула, что для организации их работы необходимо в том числе создание мобильных бригад на базе подразделений с передвижным инструментально-диагностическим комплексом, а также устойчивая связь для консультаций по телемедицине. Кроме того, Яковлева обратила внимание, что для оказания высококвалифицированной медпомощи плавсоставу арктических судов необходима профессиональная подготовка и повышение квалификации судовых медицинских работников. Улучшение оказания медицинской помощи морякам в стационарных условиях и на судах представители ФМБА обсудили с руководством ФГУП "Атомфлот".

"Начиная с первого в мире атомного ледокола "Ленин" медицинские блоки на атомоходах отличались высокой оснащенностью оборудования. Моряки понимают, что в рейсе мы не всегда можем зайти в порт, к нам порой не может долететь вертолет, и жизнь членов экипажа зависит от профессионализма судовых врачей. Росатом уделяет первостепенное значение безопасности работников и качеству оказания им медицинской помощи. Сегодня в акватории Северного морского пути не найдется более оснащенного судна, чем атомные ледоколы, мастерство медицинских работников подтверждено работой в Арктике", - отметил руководитель "Атомфлота" Леонид Ирлица, слова которого цитирует отдел коммуникаций предприятия.

Развитие медицины в закрытых гарнизонах Заполярья

Замглавы ФМБА в ходе рабочей поездки в Мурманскую область также посетила медучреждения в закрытых территориально-административных образованиях (ЗАТО) региона, где проживают военнослужащие, участники специальной военной операции и члены их семей. В Снежногорске Яковлева осмотрела ход ремонта инфекционного корпуса, посетила городской стационар, в планах - усилить медучреждение кадрами и оборудованием терапевтического и хирургического профилей.

"Кроме того, планируется создать отделение амбулаторной онкологической помощи на базе филиала <...> МСЧ в Полярном. Также на встрече с первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области Екатериной Сулима и главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым обсуждались вопросы маршрутизации пациентов с учетом принципа "золотого часа", - говорится в сообщении Министерства информационной политики Заполярья.

В ходе рабочей встречи замглавы ФМБА и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обсудили повышение качества оказания медпомощи на территориях ЗАТО региона.

"Для нас принципиально важно все, что касается территорий военных гарнизонов, где проживают военнослужащие, а также их семьи. Недавно эту тему подробно обсуждали на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Так, были приняты важнейшие решения с точки зрения модернизации этих населенных пунктов. Оказание медицинской помощи - для нас принципиально. Большинство учреждений на этих территориях относятся к ФМБА", - цитирует Чибиса региональный Мининформ.

О ЗАТО Мурманской области

По информации властей региона, на территории Мурманской области расположены 27 населенных пунктов, включая пять ЗАТО, с дислокацией военнослужащих и членов их семей. В закрытых военных гарнизонах Заполярья проживают порядка 152 тыс. человек, что составляет почти 20% населения области.