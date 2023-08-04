Коллекторы и должники смогут общаться через портал госуслуг

Взаимодействие будет вестись через личный кабинет на портале госуслуг при условии согласия должника

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий способы взаимодействия кредиторов с должниками. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Устанавливается, в частности, возможность такого взаимодействия с использованием портала госуслуг, если информационная система кредитора присоединена к системе предоставления и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. Взаимодействие будет вестись через личный кабинет на портале госуслуг при условии согласия должника.

В числе прочего законом уточняется понятие "автоматизированный интеллектуальный агент" - программное обеспечение для отправки голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога. Звонки от таких электронных помощников будут приравнены к действиям человека. Будут применяться существующие лимиты при контактах с должниками: частота общения с ними автоматизированного интеллектуального агента не должна превышать один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц. В процессе взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента должнику должно быть сообщено о том, что с ним ведет переговоры не реальный человек (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить из-за прекращения переговоров по инициативе должника).

Полномочия ФССП

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России будет вести госреестр профессиональных коллекторских организаций и перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Перечень будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия ФССП России с ЦБ РФ и размещаться на официальном сайте ФССП.

Кредитные и микрофинансовые организации обязаны обладать соответствующим оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с целью возврата просроченной задолженности. Они будут обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые должнику, и хранить их в течение трех лет. Перед началом взаимодействия с должниками такие организации направляют в ФССП уведомление, к которому прикладывают копии документов, подтверждающих наличие необходимого оборудования и программного обеспечения.

В числе прочего ФССП может устанавливать ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 60 дней.

Закон вступит в силу через 180 дней с момента его опубликования за исключением некоторых положений.