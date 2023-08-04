Тува готова войти в международный совет "Наш общий дом - Алтай" для развития авиасообщения

Глава республики Владислав Ховалыг убежден, что через аэропорт Кызыла можно создать авиасообщение по маршруту Китай - Монголия - Казахстан

ТАСС, 4 августа. Республика Тыва готова стать членом международного координационного совета "Наш общий дом - Алтай", созданного Китаем, для развития авиасообщения с Монголией, КНР и Казахстаном. Об этом ТАСС сообщил глава республики Владислав Ховалыг по итогам совещания по "Стратегии развития Сибири".

"Развитие автомобильных и железнодорожных трансграничных коридоров необходимо дополнять воздушными сообщениями, в том числе по проработке вопроса о включении в авиакоридор Китай - Монголия - Казахстан. Считаю, что для приграничных российских регионов, в том числе и для Республики Тыва, перспективно войти в состав Международного координационного совета "Наш общий дом - Алтай", созданного Китаем", - сообщил Ховалыг.

По словам главы республики, через аэропорт Кызыла, в котором сейчас завершается обустройство международного пункта пропуска, можно создать авиасообщение по маршруту Китай - Монголия - Казахстан.

В Международный координационный совет "Наш общий дом - Алтай" входят Алтайский край и Республика Алтай, Казахстан, Монголия и Китай. Совет создан для развития социального и экономического сотрудничества между регионами.

Аэропорт Кызыла (ФКП "Аэропорт Кызыл") основан в 1946 году, сотрудничает с российскими авиакомпаниями "Нордстар", "Красавиа" и "Ираэро", обеспечивающими сообщение Тувы с Москвой, Красноярском, Новосибирском, Иркутском, Абаканом. Базовый перевозчик - авиакомпания "Тува авиа", чья география полетов ограничена домашним регионом. В 2022 году пассажиропоток аэропорта составил 91 240 человек. Международный терминал аэропорта Кызыла должен открыться в конце 2023 года.