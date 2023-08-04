В Подмосковье создают благоприятные условия для развития ферм

Для этого в области ежегодно проводится гастрономический фестиваль в Истре

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Московской области реализуют программы для поддержки и развития на территории региона фермерских хозяйств, об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Всего в Подмосковье около 800 фермеров. Мы стараемся всегда быть на связи, открыто обсуждать насущные проблемы и вопросы, чтобы наши фермеры могли и дальше развиваться и расти. Мы в Подмосковье стараемся создавать благодатную почву для наших аграриев. Например, предоставляем землю - от 10 до 200 га. Начинали с 3 муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в 9 раз. Для сельхозпроизводителей у нас доступны более 30 видов субсидий - скажем, на производство молока, агротехнические работы. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капстроительство и модернизацию", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что одной из задач властей является предоставление фермерам возможностей для реализации своей продукции. Для этого в Подмосковье ежегодно проводится гастрономический фестиваль в Истре. Как ранее сообщала пресс-служба министерства культуры и туризма региона, в этом году фестиваль открылся в пятницу и будет работать до 6 августа включительно. Свою продукцию на территории Истринской сыроварни представят более 350 сельхозпроизводителей из почти 50 регионов РФ, а также из Белоруссии.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в этом году в Подмосковье будет выделено более 5 млрд рублей для сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий. В регионе государственную поддержку ежегодно получают около 300 аграриев.