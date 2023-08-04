Минюст зарегистрировал приказ о повышении норматива продаж бензина и дизеля на бирже

Согласно документу, его повысили на 1 процентный пункт

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минюст РФ зарегистрировал совместный приказ ФАС и Минэнерго об увеличении минимальной величины продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 процентный пункт. Это следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее аналогичное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12% до 13% от общего объема производства, дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%.

В пресс-службе ФАС отмечали, что требования по минимальной реализации топлива через биржу распространяются на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу. Кроме того, участники рынка обязаны соблюдать критерии регулярности и равномерности продаж и планировать объемы реализации топлива на месяц вперед. По мнению ФАС, это позволит увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.