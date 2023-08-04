Авиакомпания EgyptAir открыла прямое сообщение между Каиром и Нью-Дели

Первый пассажирский самолет египетской авиакомпании уже вылетел по новому маршруту из каирского международного аэропорта

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Египетский авиаперевозчик EgyptAir открыл авиалинию, которая напрямую соединяет столицы Египта и Индии. Первый пассажирский самолет египетской авиакомпании уже вылетел по новому маршруту из каирского международного аэропорта.

Как указал глава холдинговой компании EgyptAir Яхья Закария, открытие рейса Каир - Нью-Дели связано с "постоянным расширением взаимосвязей между двумя странами, в том числе с увеличением торгового оборота и количества туристов, посещающих Египет и Индию". Он добавил, что с 4 августа египетская авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю по новому маршруту. До настоящего времени EgyptAir совершала в Индию пять прямых рейсов в неделю из Каира в Мумбаи.

Закария рассказал, что египетская авиакомпания сейчас проводит исследования по развитию азиатского направления. По его словам, в ближайшем будущем число рейсов в этот регион мира будет увеличено.

В конце июня премьер-министр Индии Нарендра Моди находился с официальным визитом в Каире. По результатам его пребывания в египетской столице стороны заявили об установлении между ними отношений стратегического партнерства. Тогда же Моди и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указали на необходимость начала прямых авиарейсов между Каиром и Нью-Дели в рамках развития египетско-индийских связей.