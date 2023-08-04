Источники сообщили об отсутствии планов Запада по подключению "Россельхозбанка" к SWIFT

Собеседники агентства отметили, что этот шаг не рассматривался ни до прекращения действия зерновой сделки, ни после ее завершения

ТАСС, 4 августа. Западные страны не планируют переподключать "Россельхозбанк" к системе платежей SWIFT ради восстановления зерновой сделки. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в ООН и ЕС, близких к ситуации.

Переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT не рассматривалось ни до прекращения действия зерновой сделки, ни после ее завершения. Как рассказали собеседники ТАСС, США и страны Европы полагают, что предприняли все необходимые меры для обеспечения экспорта из РФ продовольствия и удобрений. Максимальным шагом, на который готовы были пойти представители западных стран, было подключение к SWIFT дочерней структуры "Россельхозбанка", однако детали такого шага не были проработаны, сроки реализации этой инициативы не были ясны.

Как пояснили ТАСС собеседники, нежелание переподключать "Россельхозбанк" к SWIFT связано прежде всего с опасениями западных стран насчет того, что тогда банк будет использоваться не только для сопровождения сделок по экспорту зерна и удобрений, но и для других целей.

Собеседники агентства также не видят реальной возможности запуска аммиакопровода Тольятти - Одесса в обозримом будущем, поскольку он поврежден, а добиться гарантий безопасности от сторон для доступа к нему не удается.

По словам источников ТАСС, контакты с РФ по экспорту зерна и продовольствия сейчас касаются функционирования каналов экспорта, остающихся после прекращения действия зерновой сделки.