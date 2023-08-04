Кабмин одобрил проект соглашения о таможенном сотрудничестве с Алжиром

Страны будут предоставлять друг другу сведения, в частности, о попытках незаконного перемещения оружия, боеприпасов, предметов искусств и старины, представляющих культурную ценность, драгоценных камней и металлов, ядовитых и психотропных веществ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российское правительство одобрило проект соглашения с Алжиром о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией о борьбе с таможенными правонарушениями и ввозом контрафактных товаров, оказывать содействие в предупреждении и расследовании выявленных нарушений, оказывать друг другу содействие в проверке подлинности импортных и экспортных документов, а также обмениться данными внешнеторговой статистики в отношении товаров, перемещенных между территориями двух государств.

Кроме того, таможенные службы России и Алжира будут по собственной инициативе или на основании поступившего запроса предоставлять друг другу сведения о попытках незаконного перемещения оружия, боеприпасов, предметов искусств и старины, представляющих культурную ценность, драгоценных камней и металлов, ядовитых и психотропных веществ, а также товаров, облагаемый высокими ставками таможенных пошлин.

Федеральной таможенной службе поручено провести переговоры с алжирской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.