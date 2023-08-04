Правительство Индии рассматривает возможность отмены импортной пошлины на пшеницу

Причиной таких мер стала продовольственная инфляция в стране

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Индии изучает возможность отмены ввозной пошлины на пшеницу в рамках мер по борьбе с продовольственной инфляцией в стране. Об этом сообщил представитель Министерства по делам потребителей и продовольственного распределения страны Санджив Чопра.

"У нас есть такие варианты контроля за ценами, как снижение или отмена импортных пошлин на пшеницу, а также корректировка нормы допустимого объема зерна в хранилищах поставщиков. Мы рассматриваем эти опции", - приводит агентство Reuters слова Чопры, который возглавляет департамент продовольственного распределения в министерстве.

В июне правительство Индии впервые с 2008 года ввело ограничения на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах. На такой шаг власти республики пошли для борьбы с инфляцией.

В четверг высокопоставленный сотрудник Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии заявил ТАСС на условиях анонимности, что республика рассматривает возможность приобретения у России нескольких миллионов тонн пшеницы из-за роста цен на внутреннем рынке и прогнозов невысокого урожая в 2023 году. При этом он отметил, что переговоры по этому вопросу пока не ведутся. Как пишет Reuters, Чопра подтвердил в пятницу, что у Индии пока нет планов импортировать зерно из России или заключать с ней соответствующее правительственное соглашение.