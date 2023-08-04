Потребность в кадрах судостроительных площадок Астраханской области составила около 1 тыс.

Необходимость в новых сотрудниках возникла в связи с большим портфелем заказов

АСТРАХАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Потребность в кадрах судостроительных площадок Астраханской области на ближайшие два года в связи с большим портфелем заказов составляет порядка 1 тыс. сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности, торговли и энергетики региона по итогам совещания с участием представителей промышленного сектора и профильных учебных заведений.

"Потребность в кадрах до 2025 года существенна, еще порядка 1 тыс. человек. В настоящий момент портфель заказов Южного центра судостроения и судоремонта [ЮЦСС, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация"] укомплектован до 2026 года с равномерной загрузкой по площадкам АСПО [Астраханское судостроительное производственное объединение], "Красные Баррикады", "Лотос". Если говорить о потребности нашего общества в инженерах, то до конца 2023 года мы готовы трудоустроить более 30 инженеров-конструкторов, инженеров-технологов", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по персоналу ЮЦСС Эльдара Эрембетова, с уточнением, что сейчас на предприятиях трудятся около 2 тыс. человек.

Потребность в персонале существует также на Астраханском тепловозоремонтном заводе (АТРЗ, филиал АО "Желдорреммаш"), который загружен заказами до 2035 года.

"На АТРЗ есть потребность в электромонтажниках, станочниках, слесарях по ремонту подвижного состава. Предприятию требуется около 100 сотрудников. Компанией "Глэра" восстановлено производство муки на бывшем комбинате хлебопродуктов. Предприятие готово обеспечить работой около 20 сотрудников", - цитирует пресс-служба министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илью Волынского.

По итогам совещания приняли решение объединить усилия власти, предприятий и образовательных учреждений для формирования региональной кадровой программы, которая скоординирует запросы работодателей и учебные программы ссузов и вузов, добавили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на председателя совета директоров АО "ОСК" Георгия Полтавченко сообщалось, что астраханские предприятия, входящие в АО "ОСК", благодаря целому ряду контрактов до 2027 года будут полностью обеспечены заказами по строительству специальной судовой техники, сумма инвестиций составит около 60 млрд рублей.

АО "Южный центр судостроения и судоремонта" - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия южных регионов России. ЮЦСС располагает высоким уровнем технологий, современными средствами контроля и системой качества, высококвалифицированным персоналом, выпускает широкую линейку судов различного назначения под ключ, имеет большой опыт строительства морских платформ.