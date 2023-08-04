Индексы Мосбиржи и РТС упали на 1,76-2,95%

Курс доллара по итогам дня вырос до 95,68 рубля, евро - до 105,61 рубля, юань - до 13,33 рубля

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций сегодня дотянулся до очередной годовой вершины вблизи 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего перешел к коррекции, несмотря на то, что рубль оставался слабым, а цены на нефть двигались в зеленой зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,76%, до 3 092,44 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,95%, до 1 015,74 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 95,68 рубля, евро - на 2,38%, до 105,61 рубля, юань - на 0,21%, до 13,33 рубля.

На внутридневной динамике рынка сказалось несколько факторов - новостной фон (в частности, сообщения о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о налоге на сверхприбыль для крупных компаний), колебания настроений на внешних площадках и приближение выходных. Поэтому некоторые инвесторы, опасаясь реализации какого-либо значимого негатива в ближайшие два дня, предпочли зафиксировать прибыль, пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом техническая коррекция явно назрела - до пятницы индекс Мосбиржи безоткатно рос шесть сессий подряд. "Техническая перекупленность рынка вышла на максимальные уровни с начала 2000-х", - добавил эксперт.

Тем не менее, большинство инвесторов пока не спешат выходить из акций, поскольку выраженная слабость рубля - слишком привлекательный фактор для положительной переоценки бумаг экспортеров, занимающих более половины индекса. Кроме того, цены на нефть с конца июля нащупали более комфортный ценовой рубеж в $85 за баррель Brent, также рассказал Бахтин.

Рынок акций

На падающем фондовом рынке в пятницу лидерами роста и просто одними из немногих выросших в цене бумаг оказались акции банка "Санкт-Петербург" (+6%) после объявления банка о созыве 26 сентября внеочередного собрания акционеров по вопросу о дивидендах за I полугодие 2023 года, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции энергокомпании ТГК-1 (-5,2%) после вышедшей отчетности по МСФО за I полугодие 2023 года, где компания показала падение чистой прибыли в годовом выражении на 30%.

Прогноз на 7 августа

Если выходные пройдут спокойно, рубль останется слабым, а нефть не уйдет далеко от текущих значений, то в понедельник подъем российского рынка может возобновиться, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 7 августа по индексу Мосбиржи - 3050-3200 пунктов, по курсу рубля к доллару - 93-97 рублей.

Участники торгов на предстоящей неделе продолжат следить за корпоративным новостным фоном, важной экономической статистикой и ключевыми публикациями. В понедельник должна завершиться редомициляция Polymetal. Финрезультаты за II квартал 2023 года по МСФО представят "Русагро" и "Мосэнерго", в США квартальные отчеты в этот день опубликуют Berkshire Hathaway, BioNTech, Tyson Foods.