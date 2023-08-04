4 августа, 16:51,
обновлено 4 августа, 17:11

Сооснователь Positive Technologies Борис Симис покинул совет директоров

В компании сообщили, что он планирует уделять больше внимания развитию личных проектов и принимать участие в развитие организации в качестве совладельца

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сооснователь, заместитель председателя и член комитетов при совете директоров работающей в сфере кибербезопасности Positive Technologies Борис Симис добровольно покинул свою должность и вышел из состава совета директоров. Об этом говорится в заявлении компании.

"Борис Симис, заместитель председателя и член комитетов при совете директоров компании, принял решение добровольно сложить свои полномочия и выйти из состава совета директоров с 4 августа 2023 года", - говорится в заявлении.

Уточняется, что Симис будет уделять больше внимания развитию личных проектов и принимать участие в развитие Positive Technologies в качестве совладельца.

Совет директоров продолжит свою работу в сокращенном составе до внеочередного общего собрания акционеров, которое назначено на 8 сентября 2023 года, подчеркнули в пресс-службе. Составы комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту будут обновлены после переизбрания совета директоров. 

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