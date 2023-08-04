Минсельхоз заявил о полном обеспечении свининой внутреннего рынка России

В ведомстве назвали стабильной ценовую динамику на этот продукт

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Внутренний рынок России полностью обеспечен свининой, ценовая динамика стабильна, она обусловлена сезонным фактором и увеличением спроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 годов сообщила, что стоимость живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе на этой неделе выросла до рекордных показателей за восемь лет.

"Внутренний рынок полностью обеспечен свининой. За первое полугодие 2023 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 8,3%, составив 1,6 млн т. Ценовая динамика по свинине стабильна и обусловлена сезонным фактором и увеличением спроса на эту продукцию", - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, приросту производства свинины способствует положительная динамика в животноводстве. Так, за шесть месяцев 2023 года производство свиней на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4,7%, достигнув 2,8 млн т, что связано с развитием инвестиционных проектов в этой сфере и работой по предупреждению и предотвращению распространения особо опасных заболеваний сельхозживотных. Минсельхоз ожидает сохранения позитивной динамики в отрасли по итогам 2023 года.