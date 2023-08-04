Россельхознадзор попросил Нидерланды приостановить сертификацию кормов для животных

Речь идет о продукции предприятий Jonker Petfood B.V. и Hill s Pet Nutrition Manufacturing B.V

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор попросил компетентное ведомство Нидерландов приостановить сертификацию некоторых кормов для животных из-за выявления случаев несоответствия сырьевому составу до предоставления исчерпывающих материалов и проведения переговоров для подтверждения гарантий, сообщило ведомство.

В настоящее время Россельхознадзор в ходе исследований поступающих кормов продолжает выявлять случаи несоответствия сырьевому составу, заявленному производителями из европейских стран. В связи с этим ведомство обратилось к компетентным органам Нидерландов с просьбой представить подтверждающую информацию о проводимом контроле для проверки качества и соответствия рецептуре, а также информацию о том, проводятся ли исследования на полный заявленный компонентный состав продукции.

"Учитывая неполное содержание материалов, а также то, что подтверждение от компетентного ведомства Нидерландов было получено позднее установленного срока, Россельхознадзор попросил компетентное ведомство Нидерландов приостановить сертификацию кормовой продукции предприятий Jonker Petfood B.V. и Hill s Pet Nutrition Manufacturing B.V. до предоставления исчерпывающих материалов и проведения переговоров для подтверждения гарантий", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает ведомство, в составе поступающих из европейских стран кормов для домашних животных описывается достаточно широкий перечень компонентов, таких как свежая рыба, черника, папайя, стебель ананаса, базилик, порошок корня одуванчика, а также их особенных характеристик.

Россельхознадзор также напомнил, что на основании ходатайств, поступающих в адрес ведомства от крупнейших импортеров кормов в России и отраслевых союзов, а также учитывая материалы, предоставляемые зарубежными компетентными органами, ведомство после 1 февраля 2023 года продлило возможность поставок кормовой продукции для непродуктивных животных 30 европейским производителям (с приостановленной сертификацией) - всего 124 позиции.