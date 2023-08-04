В Киеве оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году в $2 млрд

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский отметил, что выход из соглашения Москвы повлияет на скорость экспорта зерна

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в 2023 году в результате выхода России из зерновой сделки. Соответствующий прогноз обнародовал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

"По зерновому коридору это [прекращение участия РФ] повлияет на скорость экспорта зерна. То есть то, что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на $2 млрд", - приводит его слова украинское издание "Экономическая правда".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять свои суда с зерном по Черному морю, невзирая на выход РФ из зерновой сделки.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена год назад и с тех пор несколько раз продлевалась. Соглашение было подписано Россией, ООН и Турцией, а также отдельно Украиной, ООН и Турцией. 17 июля 2023 года Россия отказалась продолжить участие в этой инициативе, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Там уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия готова вернуться к сделке, но только после того, как будет выполнена касающаяся ее часть соглашения.