В ООН предупредили о влиянии объемов поставок зерна с Украины и из РФ на цены

В Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций отметили, что в июле стоимость продовольственных товаров увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем

РИМ, 4 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Несколько факторов, включая объемы поставок зерна с Украины и из России, будут влиять на динамику цен на продовольствие в ближайшем будущем. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO).

В опубликованном Индексе продовольственных цен FAO, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, зафиксировано их повышение в июле на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом они пока ниже пиковых значений 2022 года на 11,8%.

"Изменения цен на продовольствие в ближайшие несколько месяцев будут сильно зависеть от нескольких факторов, которые в свою очередь зависят от отдельных секторов. Ценовая динамика в отношении зерновых главным образом будет зависеть от трех факторов. Это доступ к поставкам зерна из черноморского региона, прежде всего с Украины и из России. Важно также, насколько долго будут действовать экспортные ограничения, введенные Индией в отношении риса сорта "японика", - сказал ведущий экономист FAO Упали Галкети Аратчиладж. Таким образом, по его словам, цены будут зависеть не только от прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

По его словам, свою роль сыграет развитие ситуации с феноменом Эль-Ниньо. Ранее специалисты предупреждали, что его возвращение в Тихом океане приведет в ближайшие месяцы к экстремальным погодным явлениям, в том числе к засухам, наводнениям, ураганам, волнам жары.

Ранее в обзоре офиса главного экономиста FAO указывалось, что черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена для стабилизации цен на мировых рынках, тогда как затянувшаяся пауза в ее продлении грозит усугублением проблем продовольственной безопасности.