На Кипре заявили о сохранении на прежнем уровне производства оливкового масла

Представитель Министерства энергетики, торговли и промышленности острова отметил, что его доля на мировом рынке невелика и не оказывает большого влияния на цены

НИКОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Объемы производства оливкового масла на Кипре сохраняются на прежнем уровне, однако его доля на мировом рынке невелика и не оказывает большого влияния на цены. Такие пояснения дал корреспонденту ТАСС представитель Министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра.

"Похоже, на данный момент Кипр не затронут ситуацией [на мировом рынке оливкового масла]. Результаты прошлого года, по показаниям Минсельхоза, такие же, как и прежде", - сказал он, добавив, что данные по урожаю за 2023 год будут подведены в сентябре. В среднем на Кипре, в зависимости от урожая, производится от 7 до 12 тыс. т оливкового масла в год. Основная часть нерафинированного масла высшего качества (extra virgin) идет на экспорт - это от 500 до 2 тыс. т в год.

По словам собеседника, в 2022 году Кипр экспортировал оливкового масла на сумму €1,487 млн. Продукция поставляется в основном в европейские страны. Последние два года больше всех закупала Исландия. В Россию в 2022 году кипрское оливковое масло не экспортировалось.

Мировым лидером производства оливкового масла является Испания, на нее приходится 70% производства в ЕС и 45% мирового производства. В Европе, помимо Испании и Италии, наибольшее производство идет в Португалии и Греции. Вне ЕС наиболее крупным производителем считается Тунис.

Производство оливкового масла в Испании сократилось в этом сельскохозяйственном году более чем в два раза из-за засухи, сообщили ранее в Испанской ассоциации промышленности и экспортной торговли оливковым маслом и маслом из жмыха. В Греции цены на него постоянно растут, в ближайшее время стоимость литра этого продукта на полке местного супермаркета может превысить €10, сообщил информационный портал pronews.gr. По данным информационного портала libre.gr, производство оливкового масла в Греции в 2023 году уменьшится на треть, с 300 тыс. т до примерно 200 тыс. т, из-за засухи, размножения вредителей и резкого повышения температуры, которое помешало завязыванию плодов.

1 августа власти Турции приняли решение приостановить экспорт оливкового масла до 1 ноября из-за глобального роста цен. Как сообщило Министерство торговли страны, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% из-за засухи в Европе.