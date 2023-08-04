Центральный банк государств Западной Африки закрыл отделения в Нигере

В финансовой организации объяснили это решение наличием исключительных рисков для бесперебойной работы

РАБАТ, 4 августа. /ТАСС/. Центральный банк государств Западной Африки, штаб-квартира которого находится в Дакаре, объявил о закрытии своих отделений в Нигере до нового уведомления.

"В связи с наличием исключительных рисков для бесперебойной работы основные и вспомогательные отделения Центрального банка государств Западной Африки в Нигере останутся закрытыми вплоть до нового уведомления", - цитирует распоряжение финансового института информационное агентство Agence de presse senegalaise.

Как отмечается, поводом для закрытия отделений банка стал совершенный 26 июля в Нигере военный мятеж, в результате которого был отстранен от власти президент Мохамед Базум.

Центральный банк государств Западной Африки, учрежденный в 1959 году, обслуживает восемь государств региона, входящих в состав Западноафриканского экономического и валютного союза: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинею-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того.

В конце минувшей недели члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) осудили переворот в Нигере и дали мятежникам неделю на восстановление конституционного правления, пригрозив в противном случае принять меры, вплоть до использования силы.