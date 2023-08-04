Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

В него вошли батареи и аккумуляторы Panasonic, Duracell, Varta, запчасти для автомобилей и техники BOMAG, Isuzu, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony и очки Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ внес в перечень товаров для параллельного импорта несколько новых товаров. Изменения носят точечный характер, отметили в пресс-службе министерства.

"Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein", - отмечается в сообщении Минпромторга.

Отдельно в министерстве пояснили, что линзы Acuvue не были включены в список, так как "компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки".

"Напомним, что для включения/исключения того или иного бренда из соответствующего перечня существуют четкие критерии: если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды включаются в перечень для параллельного импорта. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется нашим предприятиям - продукция из перечня исключается", - добавили в Минпромторге.

Как следует из приказа ведомства с обновленным перечнем, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, смартфоны южнокорейской компании Samsung остались в списке товаров для параллельного импорта.