4 августа, 20:24

Инвестор считает, что снижение Fitch рейтинга США грозит стране имиджевыми убытками

AP Photo/ Andrew Harnik, File
© AP Photo/ Andrew Harnik, File

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак допустил, что S&P и Moody's последуют примеру агентства и тоже понизят рейтинг Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Понижение рейтинговым агентством Fitch кредитного рейтинга США до уровня АА+ грозит Вашингтону серьезными имиджевыми убытками. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

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"Наивысший суверенный рейтинг остается крайне престижным призом, и его потеря грозит серьезными имиджевыми убытками, - сказал он. - В настоящий момент только несколько развитых стран имеют его от всех трех ведущих рейтинговых агентств: Австралия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Швеция и Швейцария. США больше в этот клуб не входят".

Шостак отметил, что подобное решение рейтингового агентства "было ожидаемо и предсказуемо с весны этого года", когда разногласия между администрацией президента США Джо Байдена и Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга достигли своего пика. Инвестор не исключил, что примеру Fitch "в ближайшие недели, возможно, последуют также S&P и Moody's".

Он подчеркнул, что критика американской администрации решения Fitch является несостоятельной. "К работе самих рейтинговых агентств претензий нет - они продемонстрировали подлинную самостоятельность и независимость, их решения базируются на объективных критериях, что и ожидают от них инвесторы", - резюмировал Шостак. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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