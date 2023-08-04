4 августа, 20:37

Эксперт назвал ожидаемой реакцию на санкции США в виде ограничений экспорта галлия из КНР

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что Вашингтону "придется срочно искать способы заполучить требуемые объемы редкоземельных материалов от поставщиков из других стран"

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Решение Китая ужесточить контроль над экспортом галлия, германия и химических соединений представляет собой прогнозируемую реакцию на введение США ограничений в области передачи технологий в КНР. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

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"Фактическое прекращение экспорта галлия и германия из Китая является вполне прогнозируемой реакцией китайского правительства на введение практически идентичных ограничений на экспорт технологий из США в Китай, - сказал он. - По сути, у Китая не оставалось другого выбора, кроме как отвечать на одобренную Конгрессом США скоординированную и идеологически обоснованную кампанию администрации [президента США Джо] Байдена по жесткому лимитированию доступа китайских компаний к передовым технологиям производства микрочипов и полупроводников. И эта реакция напрашивалась сама собой".

Шостак отметил, что такая мера не является чем-то новым. Он напомнил, что из-за недружественных шагов со стороны Японии Китай в 2010 году "резко ограничил доступ производителей этой страны к своим редкоземельным металлам, принудив их искать альтернативы".

По мнению инвестора, Соединенным Штатам "придется срочно искать способы заполучить требуемые объемы редкоземельных материалов от поставщиков из других стран", однако "трудность с этим для США заключается в том, что ни одна другая страна в мире, включая таких лидеров добычи и переработки, как Австралия, Вьетнам, Казахстан, Мьянма, не в состоянии удовлетворить громадные потребности американских производителей в достаточном для них объеме". "Теоретически США могли бы пополнять объемы редкоземельных материалов поставками в том числе и из России по аналогии с непрекращающимися поставками обогащенного урана, однако вряд ли такое представляется возможным, учитывая текущую ситуацию жесткой конфронтации и санкционного давления. И рынок, конечно же, будет реагировать повышением цен на китайское сырье", - резюмировал Шостак.

1 августа Минкоммерции и Главное таможенное управление КНР приступили к ужесточенному контролю над экспортом галлия, германия и химических соединений, которые их содержат. Теперь для вывоза этой продукции из Китая и ее продажи на внешних рынках экспортер должен подать в Минкоммерции заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие цель поставки и информацию о конечном получателе. Попытки вывоза из Китая без лицензии или путем нарушения официальных процедур будут наказываться в соответствии с нормами уголовного права. 

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