Большинство опрошенных россиян высоко оценивают свой уровень финансовой грамотности

При этом доля респондентов, которые отмечают у себя средний уровень финграмотности, стабильна второй год подряд, отметили в банке "Русский стандарт"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (60% из опрошенных) оценивают свой уровень финансовой грамотности как высокий, годом ранее так считали 62% респондентов. Такие результаты показал опрос, проведенный банком "Русский стандарт" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Как и годом ранее, наибольшее число респондентов - 60% - высоко оценили свой уровень финансовой грамотности. А по итогам опроса 2022 года их процент был чуть выше - 62%, - указали в "Русском стандарте". - В текущем году из данной категории россиян большинство - 44% - отметили, что хорошо понимают, как устроены финансовые продукты, услуги, но изредка нуждаются в помощи специалистов. В прошлом году данной позиции придерживались 38% участников опроса. А оставшиеся "подкованные" респонденты - 16%, соответственно, уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности, они отслеживают и изучают новинки на финансовом рынке. Тогда как в прошлом году их было 24%".

Вместе с тем доля респондентов, которые отмечают у себя средний уровень финансовой грамотности, стабильна второй год подряд. Так, в 2023 году 30% россиян оценивают свои личные знания о финансах как средние. По сравнению с предыдущим годом показатель остался тем же.

В низком и очень низком уровне финансовой грамотности в этом году признались лишь 10% респондентов. В 2022 году этот показатель был на уровне 8%.

В опросе принимали участие более 2 тыс. респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях кредитной организации.