Решетников сообщил о росте ВВП России по итогам года более чем на 2%

По словам главы Минэкономразвития, ведомство в настоящее время "находится в стадии формировании прогноза"

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников

"Она [экономика России] точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. <…> Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем", - сказал министр.