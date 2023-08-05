Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

Королевство закупило у РФ эквивалент 8 764 ГВт·ч сжиженного природного газа

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Испания в июле закупила у России эквивалент 8 764 ГВт·ч сжиженного природного газа (СПГ), таким образом РФ стала вторым по объемам поставщиком этого энергоносителя в королевство за месяц. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

Этот объем на 65% больше показателя за аналогичный период 2022 года. На топливо из России пришлось 27,6% от общего объема приобретенного Испанией газа. Главным поставщиком в июле стал Алжир (28,7%). Всего за первые семь месяцев этого года королевство закупило у РФ 49 909 ГВт·ч СПГ по сравнению с 28 265 ГВт·ч за аналогичный период 2022 года.

В июне Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. В прошлом году количество приобретенного королевством СПГ из России выросло на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвертую позицию по объемам поставок этого топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.

Ранее в посольстве России в Мадриде ТАСС сообщили, что Испании экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО "Новатэк" и испанской компанией Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.