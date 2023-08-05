Выпуск 10 серийных экземпляров беспилотного самолета "Партизан" планируется в 2024 году

Его максимальная взлетная масса составит 3 380 кг

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета "Партизан" запланирован на 2024 год. Об этом на образовательном интенсиве "Архипелаг" сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению "Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами" Антон Рязанцев.

"Есть опытно-конструкторские работы "Партизан" по тяжелому беспилотному аппарату, и в 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск 10 серийных экземляров", - сказал он.

Беспилотный самолет "Партизан" короткого взлета и посадки создается с 2019 года Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) по заказу Фонда перспективных исследований. На МАКС-2021 технология была представлена на летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС. Основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте "Партизан" является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3 380 кг, он будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тыс. км.

Ранее специалисты СибНИА рассчитывали собрать "Партизан" к концу 2022 года, однако сроки перенесли из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные. В декабре директор СибНИА сообщил, что институт изготовит два опытных образца "Партизана" в 2023 году.