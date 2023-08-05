В Новосибирской области создадут научно-производственный центр БПЛА за 2 млрд рублей

Его намерены запустить в 2024 году

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Создание научно-производственного центра БПЛА в Новосибирской области оценивается в 2 млрд рублей. Его запуск планируется в 2024 году, сообщил на образовательном интенсиве "Архипелаг 2023" председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению "Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами" Антон Рязанцев.

"Сейчас у нас 160 тыс. кв. м площадей, еще 65 тыс. строим. 360 га - это летно-испытательный комплекс, который у нас будет опытная площадка и площадка по доработке. Необходимо нам 2 млрд рублей, из которых 1 млрд федеральный. Готовы запускаться в 2024 году", - сказал он.

Вице-губернатор Ирина Мануйлова сообщала, что власти Новосибирской области рассматривают три площадки под создание многопрофильного научно-производственного центра испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем. По ее словам, на базе центра беспилотников в Новосибирске планируется решать производственные задачи, готовить кадры для управления БПЛА, создать необходимое нормативное регулирование.

Весной вице-губернатор региона Сергей Семка сообщил, что серийное производство тяжелого ударного беспилотника "Охотник" планируется начать в Новосибирске в течение двух лет. Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 "Охотник" состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова в декабре 2021 года.