Доходы 13 ключевых зон развития Хайнаня в январе - июне выросли на 16,3%

Они достигли $141 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Доходы от основной деятельности 13 ключевых зон развития Хайнаньского порта свободой торговли в первом полугодии составили 1 трлн юаней ($141 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 16,3%. Об этом сообщило местное статистическое управление.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, налоговые поступления предприятий, расположенных на территории указанных инновационных площадок, в январе - июне выросли на 5,5%, составив 36,69 млрд юаней ($5,13 млрд). До 70% от этих поступлений в бюджет приходится на зону торгово-экономического развития "Янпу" (северо-запад острова), экопарк программного обеспечения в уезде Чэнмай (север) и наукоград Fullsing в административном центре провинции городе Хайкоу.

Согласно опубликованным данным, за минувшие два квартала внешний товарооборот 13 ключевых зон развития Хайнаня достиг 85,47 млрд юаней ($11,96 млрд) - это на 35,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На них теперь приходится около 75% суммарного экспорта и импорта самого южного китайского региона.

По подсчетам управления, инвестиции в основной капитал компаний, относящихся к этим стратегическим кластерам, в январе - июне превысили 63 млрд юаней ($8,87 млрд), увеличившись на 7,2%. Это на 2,4 процентного пункта превышает соответствующий показатель всей провинции.

В 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную основу. Местные власти создают привлекательные условия для инвесторов, развивают научно-производственную инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2025 году предпринимательская среда в провинции достигнет передового уровня по национальным стандартам, а в 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.