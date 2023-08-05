Кабмин продлил программу субсидирования кредитов на покупку гражданских судов

Она будет действовать до конца 2025 года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ продлило программу субсидирования по кредитам и договорам лизинга на приобретение речных и морских судов отечественного производства до конца 2025 года. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

"Программа субсидирования по кредитам и договорам лизинга на приобретение речных и морских судов отечественного производства продлена до конца 2025 года. <...> Решение направлено на поддержку судостроительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в документе.

Этот вопрос обсуждался в ходе совещания Мишустина с вице-премьерами 31 июля.

"Это еще один эффективный инструмент, который стал особенно востребован после введения санкций недружественными странами. Смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов", - подчеркнул глава правительства.

Программу субсидирования запустили в 2009 году. В ее рамках государство компенсирует судоходным компаниям до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна. В федеральном бюджете на это каждый год предусматривается более 3 млрд рублей в рамках программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений".