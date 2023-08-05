В Алтайском крае завод поставит на рынок около 25 тыс. топливных систем в 2023 году

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что на предприятии идет быстрое обновление и масштабное внедрение новых образцов продукции

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Единственный в России завод, изготавливающий инновационные топливные системы для дизельных двигателей, - Алтайский завод прецизионных изделий, планирует поставить на рынок около 25 тыс. комплектов топливных систем. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Виктор Томенко в рамках рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Наш завод в 2021 году произвел 11 тыс. комплектов топливных систем и поставил на рынок. На этот год планы уже 25 тыс. таких систем, таких комплектов", - сказал он.

Решетников добавил, что за последние два года на предприятии происходит быстрое обновление, а также внедрение новых видов продукции.

"Мы здесь (на заводе - прим. ТАСС) были два года назад, и, в общем и целом, внутри очень много изменений. Все-таки здесь и военная продукция, и такие действующие, масштабные образцы. Но идет очень быстрое обновление, масштабное внедрение новых образцов продукции",- сказал он.

Алтайский завод прецизионных изделий - российский лидер в производстве топливной аппаратуры для дизельных двигателей всех типов, выполняющих самые современные международные экологические требования.