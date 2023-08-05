Продажи дьюти-фри через таможню города Хайкоу достигли в январе - июле $4 млрд

По сведениям газеты "Хайнань жибао", за семь месяцев около 4,2 млн человек приобрели на Хайнане более 34 млн товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Магазины дьюти-фри Хайнаня в январе - июле реализовали широкий перечень беспошлинной продукции на сумму 29 млрд юаней ($4 млрд по текущему курсу), ввезенной через таможню города Хайкоу (административный центр провинции). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, за минувшие семь месяцев порядка 4,2 млн человек приобрели на Хайнане более 34 млн товаров, относящихся к указанной категории импорта.

Как прокомментировал торговый комплекс Hainan Tourism Duty Free, в нынешний летний сезон потребители имеют возможность приобрести в самой южной китайской провинции широкий перечень новых видов продукции. Для обеспечения бесперебойного предложения компания приняла ряд стимулирующих мер. В частности, заблаговременно сформировала на складах дополнительный резерв товаров, пользующихся особой популярностью.

Авторы издания отмечают, что в этом году рынок беспошлинной торговли Хайнаня успешно восстанавливается после пандемии, в частности благодаря выпуску потребительских купонов местными магазинами дьюти-фри. Важное значение в развитии данного сектора, как уточняется, сыграл Второй Хайнаньский международный фестиваль офшорных беспошлинных покупок, который прошел на острове в июле.

В 2011 году власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию в провинции развитой сети дьюти-фри. На острове насчитывается уже 12 магазинов беспошлинной торговли. В 2022 году их продажи превысили 48,71 млрд юаней (примерно $7,19 млрд), увеличившись на 35%.