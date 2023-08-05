СПбМТСБ планирует запустить терминал данных в первой половине 2024 года

Президент биржи Алексей Рыбников отметил, что терминал позволит "в хорошем автоматизированном виде доставлять данные непосредственно в корпоративные системы" клиентов СПбМТСБ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в начале 2024 года планирует запустить аналог ушедшего из России торгового терминала Bloomberg, рассказал в интервью РБК президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

"Мы рассчитываем запустить терминал в первой половине 2024 года", - сообщил Рыбников.

По его словам, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сосредоточилась на двух аспектах. "Первый - это агрегирование информации из различных источников. То есть не только наши данные, к которым, понятно, есть достаточно большой интерес, но и данные из ряда других источников, в том числе из различных государственных систем, которые - второй фактор - упакованы в удобную технологическую платформу, позволяющую автоматизировать процесс загрузки и работы с этими самыми данными", - сообщил глава СПбМТСБ.

Президент биржи отметил, что новый терминал данных СПбМТСБ позволит "в хорошем автоматизированном виде доставлять данные непосредственно в корпоративные системы" клиентов биржи. По его мнению, в информации заинтересованы крупные российские компании, крупные банки в России и соседних странах. По его словам, эти данные нужны российскому рынку и СМИ, а благодаря повышенному интересу клиентов способны стать эталоном, на который ориентируется и государство.

Рыбников отметил, что биржа пока не планирует работать над торговым функционалом будущего терминала. "Это, скорее, информационный и аналитический функционал. Он не направлен на совершение непосредственно сделок", - пояснил президент СПбМТСБ.